İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: 26 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

Gazze'nin orta kesiminde yer alan Ez-Zevayide kasabasında bir eve yapılan saldırıda, aynı aileden 9'u çocuk 15 kişi hayatını kaybetti.

Ölü Sayısı Artmaya Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze'nin farklı bölgelerine yapmış olduğu hava saldırılarında toplamda 26 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişide yaralandı. Saldırılar, Katar'ın başkenti Doha'da hava saldırıları öncesi gerçekleştirilen esir takası ve ateşkes müzakerelerinin sona ermesinin ardından gerçekleşti.

Detaylar ve Sağlık Durumu

Filistin haber ajansı WAFA'nın duyurusuna göre, İsrail savaş uçakları Ez-Zevayide kasabasındaki yerinden edilmiş Filistinli ailelerin çadırlarını ve El-Acle ailesine ait evi bombaladı. Aksa Şehitleri Hastanesi kaynaklarına göre, hastaneye getirilen 17 cesetten 15'i El-Acle ailesine mensup.

Diğer Saldırılar ve Yaralılar

Nusayrat Mülteci Kampının batısında gerçekleştirilen başka bir saldırıda ise 2'si çocuk olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti. Han Yunus'ta ise, at arabasını hedef alan bir bombalı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca, Quadcopter dronlar tarafından düzenlenen saldırılarda bir çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

İnsani Durumlar ve Hastaneler

Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi civarında da patlamalar meydana geldi. Saldırılar sonucunda çok sayıda yaralı hastanelere getirildi. Gazze'deki Sivil Savunma Birimi'nden Mahmud Basal, saldırıların artış gösterdiğini ve son dönemdeki saldırılarda sivil kayıpların fazlalaştığını belirtti.

Ölü ve Yaralı Sayısı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılar neticesinde en az 16,314'ü çocuk, 10,980'i kadın olmak üzere toplamda 40,005 Filistinli hayatını kaybetti, 92,401 kişi de yaralandı.