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İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: 285 Filistinli Hayatını Kaybetti

Son 10 gün içinde Gazze'de 285 Filistinli, İsrail ordusunun hava saldırılarında yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 12:23
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 12:23
İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: 285 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'deki Durumun Ciddiyeti

Son günlerde İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği hava saldırıları büyük kayıplara yol açtı. Son 10 gün içinde, bu saldırılarda 285 Filistinli yaşamını yitirdi.

Saldırıların Ayrıntıları

Bu saldırılar, bölgedeki iç savaş durumu ve uluslararası gerilimlerin arttığı bir dönemde gerçekleşiyor. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin aileleri için büyük bir trajedi yaşandığını belirtiyor.

Uluslararası Tepkiler

Dünya genelinde birçok insan hakları kuruluşu ve hükümet, bu tür saldırılara karşı çıkmakta ve sivil kayıpların önlenmesi çağrısında bulunmaktadır.

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