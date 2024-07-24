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İsrail'in Gazze'ye Saldırıları 292. Gününü Devralıyor

İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırılarında Cibaliya'da 5 Filistinli yaşamını yitirdi, insani yardım konvoylarına da saldırılar gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 11:47
İsrail'in Gazze'ye Saldırıları 292. Gününü Devralıyor

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Sürüyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılar 292. gününe girdi. Yeni saldırılarda en az 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Cibaliya'da Yaşananlar

Cibaliya bölgesinde bulunan bir evin İsrail savaş uçakları tarafından bombalanması sonucu, 5 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi. Olayın ardından yaralıların Kemal Advan Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Han Yunus ve El-Bureyc Mülteci Kampı'na Saldırılar

Gazze'nin orta kısımlarındaki el-Bureyc Mülteci Kampı da hava saldırılarının hedefi oldu. Aynı zamanda, İsrail topçu birlikleri, bu kamp ile Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik saldırılar gerçekleştirdi.

İnsani Yardıma Yapılan Saldırılar

Han Yunus kentine bağlı el-Karara beldesinde, İsrail askerleri insani yardım taşıyan bir tıra da ateş açtı. Saldırı sonrası tır şoförünün yaralandığı bilgisi geldi. Ayrıca, Refah kentine yönelik de hava saldırıları düzenlendi.

Can Kayıpları ve Yaralılar

7 Ekim'den bu yana yapılan saldırılarda, en az 39,090 Filistinli hayatını kaybetti. Bu rakamın 16,172'sinin çocuk ve 10,798'inin kadın olduğu bildiriliyor. Yaralı sayısı ise 90,147 olarak belirlendi.

Halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları da saldırıların hedefi olması nedeniyle sivil altyapı ciddi şekilde tahrip ediliyor.

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