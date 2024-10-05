İsrail'in Gazze'ye Saldırıları 3 Filistinli'nin Hayatını Kaybetmesine Neden Oldu

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği çeşitli saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetti. Bu saldırılarda, Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, toplamda 21 kişi yaralandı.

Önemli Olaylar ve Yaralılar

Gazze'nin kuzey bölgesinde, el-Bunna ailesinin evine düzenlenen saldırıda 5 kişi, yıkılan evin enkazından yaralı olarak kurtarıldı. Abdullah ailesinin evinden ise 2 kişinin cansız bedeni çıkartılırken, 7 kişi de yaralı olarak enkazdan çıkarıldı.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracı tarafından bombalanan bir başka evin enkazında ise 9 kişi yaralı olarak tespit edilip, Endonezya Hastanesi'ne sevk edildi.

Güvenlik Ekiplerinin Çalışmaları

Gazze'nin orta kesiminde ise Sivil Savunma ekipleri, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir bombalamanın ardından Ganim ailesine ait bir evde bir cansız beden buldu.

Öldürülenler ve Yaralanmalar

7 Ekim tarihinden itibaren sürdürülen bu saldırılar neticesinde yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere toplamda 41 bin 825 Filistinli hayatını kaybetti ve 96 bin 910 kişi yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınması neticesinde sivil altyapıya da büyük zarar verilmektedir.