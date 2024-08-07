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İsrail'in Gazze'ye Saldırıları 306. Güne Giriş Yaptı

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, kayıplar artmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 11:06
İsrail'in Gazze'ye Saldırıları 306. Güne Giriş Yaptı

İsrail'in Gazze'ye Hava, Kara ve Denizden Saldırıları Sürüyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridinde bugün itibariyle saldırıların 306. gününe girdi. Hava, kara ve deniz operasyonlarıyla gerçekleştirilen saldırılar sürecinde ölü ve yaralı sayısı artıyor.

Tuffah Mahallesi'nde Bombardıman

Filistin resmi ajansı WAFA tarafından yayımlanan haberlere göre, İsrail ordusu Gazze'nin doğusunda bulunan Tuffah Mahallesi'nde bir evi hedef aldı. Bu saldırıda, bir çocuk ve bir kadınla birlikte toplam 3 kişi yaşamını yitirdi.

Bureyc Mülteci Kampı'na Ateş Açıldı

İsrail askeri araçları, Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda yer alan Filistinlilerin evlerine yoğun ateş açtı. Yaralanan siviller, Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne sevk edildi.

Gazze Vadisi ve Diğer Bölgeler Hedefte

Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısındaki Gazze Vadisi Köprüsü ve çevresi, İsrail hücumbotları tarafından bombalandı. Ayrıca savaş uçakları, kampın Salahaddin Caddesi'nde bir evi hedef aldı.

Güney ve Kuzey Gazze'de Bombalamalar

İsrail ordusu, Zeytun ve Tel el-Hava mahallelerini bombaladı. Gazze Şeridi'nin güneyinde Han Yunus ve orta kesimlerinde Deyr el-Belah da bombalamalara maruz kaldı. Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'nın doğusundaki Şeyh Zayid binaları ve Refah kentinin batısındaki bölgeler de gece boyunca saldırıya uğradı.

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