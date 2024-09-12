İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve güneyinde gerçekleştirdiği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, Cebaliya Mülteci Kampı'nda Sıyam ailesine ait bir evin hedef alınması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Olay sonrası yaralananlar, kamptaki Kemal Advan Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştır.

Zeytun Mahallesi'nde Trajik Olaylar

İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde gerçekleştirdiği hava saldırısında da 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Ayrıca, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El Bureyc kampına düzenlenen hava saldırıları sonucunda birçok ev tamamen yıkıldı. Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bir evin savaş uçağıyla vurulması sonucu büyük hasar meydana geldi. Sabra Mahallesi’ndeki evler ise topçu saldırısına maruz kalmıştır.

İsrail'in Saldırıları Sonucu Çok Sayıda Kaybı Rapor Edildi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, resmi kayıtlara göre en az 41 bin 84 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu kayıpların 16 bin 715'i çocuk ve 11 bin 308'i kadın, ayrıca 95 bin 29 kişinin de yaralandığı bildirilmektedir.