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İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: 6 Filistinli Hayatını Kaybetti, 20 Yaralı

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli yaşamını yitirirken, 20 en az 20 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 20:29
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 20:29
İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: 6 Filistinli Hayatını Kaybetti, 20 Yaralı

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Şiddetli Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde gerçekleştirdiği saldırılarda biri çocuk olmak üzere 6 Filistinli hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, saldırıların odak noktası Nusayrat Mülteci Kampı oldu.

Ölü ve Yaralı Sayısı Arttı

İlk belirlemelere göre, Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik düzenlenen saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi ve 16 kişi yaralandı. Ayrıca, Zevayide beldesindeki bir evin hava saldırısıyla vurulması sonucunda bir çocuk hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Toplanmış Sivillere Yönelik Saldırı

Deyr Belah kentinin doğusunda, topluca bulunan sivillerin hedef alındığı bir diğer saldırıda ise bir Filistinli hayatını kaybetti ve 3 kişi yaralandı, bunlar arasında 2 çocuk da yer alıyor.

Zorunlu Göç Dalgası Sürüyor

Bu gelişmelerin yanı sıra, İsrail'in Gazze'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı çevresinde, güvenli olduğunu iddia ettiği bölge sakinlerine tahliye çağrıları yaptığı bildirildi. Bu doğrultuda, yüzlerce Filistinli yeniden yerinden edilerek Han Yunus ve orta kesimin batı bölgelerine doğru ilerlemeye başladı.

Dalgalar halinde göçe zorlanan Filistinli aileler, yanlarına alabildikleri eşyalar ve battaniyelerle zorlu bir yolculuğa çıkmak zorunda kaldı.

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