İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: Altı Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına gerçekleştirdiği hava ve kara saldırıları sonucunda en az 6 Filistinli yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Ölü Sayısı Artıyor

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Gazze kentinin güneyinde bulunan Sabra Mahallesi'ndeki Fahuri ailesinin evine düzenlenen saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Ayrıca, El-Ehli Baptist Hastanesi'nde edinilen bilgilere göre, Gazze kentindeki Es-Samin Caddesi'nde vurulan bir binadan 2 Filistinlinin naaşı getirildi.

Sağlık Durumu Korkunç

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 40,972'yi bulduğunu, bunların arasında 16,715 çocuğun ve 11,308 kadının bulunduğunu açıkladı. Yaralı sayısı ise 94,761 olarak belirtildi.

Sivil Altyapı ve Sığınaklar Hedef Alınıyor

Saldırılar sırasında, halkın güvenli alan olarak kullandığı hastaneler ve eğitim kurumları da hedef alındı. Enkaz altında hala birçok kişinin olduğu bildiriliyor, bu durum sivil altyapının büyük bir tehdit altında olduğunu gösteriyor.