İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: Ateşkesin Ardından İki Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki yeni saldırılarında iki çocuk yaşamını yitirirken, birçok kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 13.03.2025 23:47
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 23:47
İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: Ateşkesin Ardından İki Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarında, iki çocuk hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, bir insansız hava aracı (İHA) Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ni hedef aldı. Bu saldırıda 3 yaşındaki Emced Hazım Abid yaşamını yitirdi.

Ayrıca, İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'a da bir İHA ile saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıda bir kadın yaralanırken, hastane kaynaklarından alınan bilgiler doğrultusunda, Beyt Hanun'daki İHA saldırısında yer alan Filistinlilerin yaşadığı çadırlar hedef alındı.

Saldırı sonucunda 2 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, annesi ise yaralandı. Durumun ciddiyetini arttıran bu olayların ardından, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un Abasan el-Cedide bölgesine de İsrail tanklarından ateş açıldığı bildirildi.

Şahitlerin ifadelerine göre, İsrail’e ait İHA’lar Abasan el-Cedide'nin doğusunda Filistinlilerin evlerini de hedef aldı. Bu durum, bölgedeki çatışmaların ve sivil kayıpların artmasına sebep oldu.

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