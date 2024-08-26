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İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: Can Kaybı 40 Bin 435'e Ulaştı

Gazze'de İsrail'in saldırıları devam ediyor. Can kaybı 40,435'e ve yaralı sayısı 93,534'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 15:41
İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: Can Kaybı 40 Bin 435'e Ulaştı

İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Sürüyor

Gazze Şeridi'nde, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırıların bilançosu ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, can kaybının 40 bin 435'e yükseldiği bildirildi.

Son 24 Saatte Yaşananlar

Son 24 saatte Gazze Şeridi'nde düzenlenen çeşitli saldırılarda 33 Filistinli hayatını kaybetti; 66 kişi ise yaralandı. Bu saldırıların iki büyük katliam içerdiği belirtildi.

Yaşamını Yitirenlerin Sayısı Artıyor

7 Ekim'den bu yana, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar sonucu ölenlerin sayısının 40 bin 435 olduğu, yaralı sayısının ise 93 bin 534'e çıktığı ifade edildi.

Cenazelere Ulaşım Zorluğu

Açıklamada, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında gömülü ölülerin bulunduğu, ancak İsrail güçlerinin müdahalesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

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