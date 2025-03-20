İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: Can Kaybı 710'a Ulaştı

İsrail'in 18 Mart'ta başlattığı saldırılarda Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 710'a yükseldi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 11:02
İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: Can Kaybı 710'a Ulaştı

İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda Can Kaybı Artıyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 18 Mart Salı gününden bu yana devam eden saldırılar sonucunda can kaybının 710'a yükseldiğini açıkladı. Bu sürede ölenlerin sayısı 240 artarak en az 710 olarak belirtildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halil Dakran, hastanelere getirilen ölü sayısının 710 olduğunu, yaralı sayısının ise 900'den fazla olduğunu duyurdu. Dakran, yaralıların büyük bir bölümünün, ablukanın yol açtığı ekipman ve ilaç eksikliği nedeniyle acil tıbbi yardım alamadığını kaydetti.

Yaralılar arasında, düşük 70’lik çoğunluğun çocuk ve kadınlardan oluştuğunu ifade eden Dakran, çoğu hasta için durumun kritik olduğunu vurguladı.

İsrail ordusu, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak 18 Mart’ta Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılara başlamıştır. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, gece saatlerinde yaptığı açıklamada, bu saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk olan 470'in üzerinde Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtmiştir.

Abluka ve Sağlık Sorunları

Saldırıların yanı sıra, Gazze'deki sağlık hizmetlerinin aksaması ve yaşanan sıkıntılar, bölgedeki insani durumu daha da zorlaştırmaktadır.

Bu trajik durum, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekerken, bölgede kalıcı bir barış için çözüm arayışları da önem kazanıyor.

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