Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı, sivil altyapı tahrip oldu.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 10:02
İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Gece Boyu Sürdü

İsrail, Gazze Şeridi'nde gece boyunca düzenlediği hava saldırılarıyla Filistinli sivilleri hedef aldı. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, hava saldırılarında çok sayıda insan hayatını kaybetti ve yaralandı.

Öne Çıkan Saldırılar

Gazze kentinin güneyinde bulunan 8. Cadde ve Sabra Mahallesi çevresi İsrail savaş uçaklarının bombardımanına uğradı. Bu saldırılar sonucu tarım arazilerinde yangınlar meydana geldi.

Nusayrat Mülteci Kampı'nın 'Ard el-Mufti' bölgesinde, 'Saad' ailesine ait eve düzenlenen saldırıda can kaybı yaşandı. Ayrıca, Han Yunus kentinde bulunan 'el-Ağa' ailesine ait evin hedef alınması sonucu bir kadın hayatını kaybetti.

Sivil Kayıplar Artıyor

Han Yunus'taki Maan bölgesinde, 'Ebu Cezer' ailesinin evi bombalandı ve bu saldırı sonucunda 7 kişi yaralandı. Gazze'deki 'Ebu Haşim' ailesine yönelik saldırıda ise 4 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Zeytun Mahallesi'nde de 'es-Sevafiri' ailesinin evine yönelik saldırıda bir kız çocuğu hayatını kaybetti ve 4 kişi yaralandı.

İnsani Kriz Derinleşiyor

7 Ekim tarihinden bu yana 16.314'ü çocuk, 10.980'i kadın olmak üzere toplamda 39.480 Filistinli’nin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Yaralı sayısının ise 91.128 olduğu belirtildi. Enkaz altında hala binlerce kişinin bulunduğu, sivil altyapının da hedef alındığı kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Ağustos’ta başvuran öğrenciye Eylül’de 1.000 TL destek! Hem 9 ay verilecek

KPSS puanı olana TTK'da yüksek maaş ile memur olma şansı! İşte istenen belgeler

KPSS puanı en az 55 olana müjde! Resmi Gazete’den onay geldi: Devlet kapısında personel aranıyor

Garanti Bankası bombanın pimini çekti! 37.000 TL kazanma hakkı sizin olabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Emekliye en az 15.000 TL ödeme ! Cüzdanları dolduracak çifte promosyon müjdesi geldi

Bakanlık kapılarını 4B'lilere açacak! İşte KPSS 70 puanla bakanlıkta çalışma müjdesi

KPSS puanı en az 55 olana müjde! Resmi Gazete’den onay geldi: Devlet kapısında personel aranıyor

KPSS puanı olana TTK'da yüksek maaş ile memur olma şansı! İşte istenen belgeler

Ağustos’ta başvuran öğrenciye Eylül’de 1.000 TL destek! Hem 9 ay verilecek

Garanti Bankası bombanın pimini çekti! 37.000 TL kazanma hakkı sizin olabilir

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

TEDAŞ KPSS'siz memur alımı için gerekli belgeler ve başvuru detayları açıklandı

Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak

81 ilde memur alımı başladı! Ziraat Bankası o maaşa en az lise mezunu 770 personel arıyor

Bakan Işıkhan esnek çalışma modelini açıklamıştı! İlk imzalar atıldı: İstedikleri yerden çalışacaklar

İşçilere sabah sabah yeni müjde! Maaşlar 15.000 TL artacak artarken, meclisten 10.000 TL ikramiye onayı verildi