İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Gece Boyu Sürdü

İsrail, Gazze Şeridi'nde gece boyunca düzenlediği hava saldırılarıyla Filistinli sivilleri hedef aldı. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, hava saldırılarında çok sayıda insan hayatını kaybetti ve yaralandı.

Öne Çıkan Saldırılar

Gazze kentinin güneyinde bulunan 8. Cadde ve Sabra Mahallesi çevresi İsrail savaş uçaklarının bombardımanına uğradı. Bu saldırılar sonucu tarım arazilerinde yangınlar meydana geldi.

Nusayrat Mülteci Kampı'nın 'Ard el-Mufti' bölgesinde, 'Saad' ailesine ait eve düzenlenen saldırıda can kaybı yaşandı. Ayrıca, Han Yunus kentinde bulunan 'el-Ağa' ailesine ait evin hedef alınması sonucu bir kadın hayatını kaybetti.

Sivil Kayıplar Artıyor

Han Yunus'taki Maan bölgesinde, 'Ebu Cezer' ailesinin evi bombalandı ve bu saldırı sonucunda 7 kişi yaralandı. Gazze'deki 'Ebu Haşim' ailesine yönelik saldırıda ise 4 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Zeytun Mahallesi'nde de 'es-Sevafiri' ailesinin evine yönelik saldırıda bir kız çocuğu hayatını kaybetti ve 4 kişi yaralandı.

İnsani Kriz Derinleşiyor

7 Ekim tarihinden bu yana 16.314'ü çocuk, 10.980'i kadın olmak üzere toplamda 39.480 Filistinli’nin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Yaralı sayısının ise 91.128 olduğu belirtildi. Enkaz altında hala binlerce kişinin bulunduğu, sivil altyapının da hedef alındığı kaydedildi.