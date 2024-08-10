İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırısı

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesiminde düzenlediği son saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi, 13 kişi de yaralandı. Sağlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir eve yapılan saldırı sonucu, aralarında çocukların da bulunmasıyla birlikte ölü sayısı artmış durumda. Yaralılar ise El-Avde ve Aksa Şehitleri hastanelerine kaldırılmıştır.

Gazze'deki Son Durum

7 Ekim 2023 tarihinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, sivil halk ve Mescid-i Aksa gibi kutsal alanlara yönelik saldırılara karşılık verme amacıyla İsrail'e kapsamlı bir saldırı düzenledi. Bu tarihten bu yana, 1200 İsrailli'nin öldüğü, 5000'den fazla kişinin ise yaralandığı bildirilmiştir.

Filistinli Kaybı ve Sivil Altyapının Tahribi

İsrail'in 7 Ekim'den itibaren Gazze'ye yaptığı hava saldırılarında toplamda 39,699 Filistinli hayatını kaybetti, bunların arasında 16,314 çocuk ve 10,980 kadın bulunmaktadır. Ayrıca, 91,722 kişi yaralanmış durumda. Enkaz altında hala binlerce kayıp var, halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları dahil olmak üzere birçok sivil altyapı da hedef alınarak tahrip edilmektedir.