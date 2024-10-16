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İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine yönelik 12 günlük saldırıları, savaş koşullarını derinleştiriyor ve bölgedeki insani krizi artırıyor.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 14:26
İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları

Gazze Şeridi, 12 gün boyunca devam eden yoğun İsrâil saldırıları sonucu büyük bir yıkım yaşıyor. İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki yerleşim alanlarını hedef alarak, bu bölgelerdeki insani durumu daha da kötüleştiriyor.

Abluka ve İnsani Kriz

İsrail'in 6 Ekim'de başlattığı bu saldırılar, Cibaliya Mülteci Kampı, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun gibi stratejik bölgelere odaklanmış durumda. Bu yoğun bombardımanlar sonucunda gıda, su, yakıt ve ilaç gibi temel ihtiyaçların bölgeye girişine izin verilmemesi, derin bir açlık krizine yol açtı.

Yeni Savaş Araçları

İsrail ordusu, sivil yerleşimleri hedef almak için bomba yüklü robotlar kullanıyor. Bu savaş teknolojisi, ilk kez Mayıs ayında Cibaliya'ya yapılan bir saldırıda kullanılmıştı. İsmail Sevabite, İsrail'in bu yıkıcı taktikler ile sistematik bir yıkım gerçekleştirdiğini belirtti.

Ambulans ve Kurtarma Ekiplerine Engel

Görgü tanıklarının bildirdiğine göre, yaralılara ulaşmaya çalışan ambulans ve kurtarma ekipleri, İsrail askerleri tarafından hedef alınarak engelleniyor. Bu durum, yaralıların hastanelere taşınmasını daha da zorlaştırıyor.

Denizden Saldırılar

İsrail, kara ve hava saldırılarının yanı sıra, Gazze kentinin kıyı kesimlerine de denizden bombardıman yapıyor. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, son yapılan bombardımanda bir evin yıkıldığını ve çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu bildirdi.

Uluslararası Tepkiler ve Stratejiler

İsrail'in Gazze'nin kuzeyini boşaltma hedefi, uluslararası toplumun dikkatini çekiyor. Bazı İsrâilli yetkililerin, Gazze Şeridi'nin kuzeyini "sivilden arındırılmış askeri bölge" ilan etmesi çağrıları, bölgedeki gerilimleri artırıyor. Uzmanlar, bu durumun, Filistinlilerin bölgeden zorla çıkarılması amacıyla yapıldığını ifade ediyor.

Özetle, İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılar, yalnızca askeri bir müdahale değil, aynı zamanda bölgede yaşayan insanların yaşam koşullarını tehdit eden bir insani kriz yaratıyor.

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