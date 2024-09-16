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İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye hava saldırısında 3 Filistinli yaşamını yitirdi, saldırılar sonucu can kaybı artıyor.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 18:35
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 18:35
İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Hava Saldırıları Gazze'de Can Almaya Devam Ediyor

İsrail'in hava kuvvetleri, Gazze Şeridi'nde bir grup Filistinliyi hedef alarak yeni bir saldırı düzenledi. Bu saldırıda en az 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Beyt Hanun'da Gerçekleşen Saldırı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın duyurusuna göre, İsrail ordusu tarafından düzenlenen hava saldırısı, kuzey bölgesindeki Beyt Hanun'da sivil bir gruba yönelik gerçekleştirildi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, birçok kişi de ağır yaralı bir şekilde hastanelere kaldırıldı.

Saldırılar Sonucu Yaşanan İnsani Kriz

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar, insani bir kriz yaratmış durumda. Yapılan hesaplamalara göre, şu ana kadar 41 bin 226 Filistinli yaşamını yitirmiştir. Bu ölümler arasında 16 bin 795 çocuk ve 11 bin 378 kadın yer alıyor. Ayrıca, 95 bin 413 kişi yaralanarak hastanelere sevk edilmek zorunda kaldı.

Enkaz Altında Kalan Mağdurlar

Halkın sığındığı yerler olan hastaneler ve eğitim kurumlarının da hedef alınması, sivil altyapının büyük ölçüde tahrip olmasına yol açıyor. Henüz enkaz altında binlerce kişinin bulunduğu belirtilirken, bu durum insani yardımların ulaşımını da zorlaştırıyor.

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