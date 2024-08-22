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İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti ve çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 22:02
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 22:02
İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Sürüyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey, güney ve orta kesimlerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Han Yunus Kentindeki Saldırılar

Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nden alınan bilgilere göre, güneydeki Abesan kasabasına düzenlenen saldırı sonucunda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Ez-Zeytun Mahallesi'nde Yaşananlar

Sivil Savunma Teşkilatı'nın resmi Telegram hesabında yaptığı açıklamada, kuzeydeki Gazze kentine bağlı Ez-Zeytun Mahallesi'ne yapılan saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybettiği belirtildi.

Nusayrat Mülteci Kampında Yaralanmalar

Orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampında yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir depoya yapılan saldırıda ise çok sayıda kişi yaralandı.

Ölü ve Yaralı Sayılarında Ciddi Artış

İsrail'in 7 Ekim tarihinden itibaren Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, en az 40,265 Filistinli hayatını kaybederken, bunların 16,480'i çocuk ve 10,980'i kadın. Ayrıca 93,144 kişi de yaralandı.

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