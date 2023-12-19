İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor: Ölü sayısı 19 bin 453'e yükseldi

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den beri devam eden İsrail saldırılarında ölü sayısı artmaya devam ediyor. Olaylar Hamas'ın İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik ihlallerine karşılık vermek için gerçekleştirdiği saldırı ile başlamıştı. İsrail ise Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı gerçekleştirmişti. Son üç günde 653 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, bölgede yapılan saldırılarda toplam Filistinli ölü sayısı 19 bin 453'e yükseldi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor: Ölü sayısı 19 bin 453'e yükseldi
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Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun saldırıları devam ediyor. Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail'in Cibaliya bölgesine yaptığı saldırılarda en az 100 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 20'den fazla Filistinlinin de yaralandığını duyurdu.

İsrail, Gazze'de 2 mülteci kampını da hedef aldı. Saldırılarda 47 Filistinli öldü. İsrail güçleri, Meşru Beyt Lahya bölgesinden çekilirken arkalarında yıkılmış evler ve altyapı bıraktı.

İsrail ordusu, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nden 90 Filistinliyi gözaltına alarak bölgeden ayrıldığını açıkladı. Hastanede büyük bir hasar meydana geldi. Sağlık yetkilileri, enkaz altında kalan en az 100 kişinin daha olduğunu bildirdi.

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun saldırıları 73. gününde sürerken, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, saldırıların bilançosunu açıkladı.

Kudra, İsrail'in son günlerde ve saatlerde Gazze'nin her yerinde sivilleri katlettiğini belirterek, 7 Ekim'den bu yana saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın 19 bin 453'e, yaralı sayısının ise 52 bin 286'ya ulaştığını ifade etti.

Kudra, İsrail'in bugün Şifa Hastanesi'ne de saldırdığını ve hastanede barınan 26 kişiyi öldürdüğünü, onlarca kişiyi de yaraladığını söyledi. Kudra, İsrail'in daha sonra hastane önünde park halindeki bir sivil aracı vurduğunu ve araçtaki iki yaralının da yaşamını yitirdiğini bildirdi.

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