İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: Son 15 Gününde 523 Ölü, 1709 Yaralı

Gazze Şeridi'nde İsrail'in Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun son 15 günde Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ağır kayıplar yaşanıyor. Saldırılar sonucunda 523 kişi hayatını kaybetti, 1709 kişi yaralandı.

Bu süreçte bölgedeki insani durum daha da kötüleşirken, sivil halk üzerindeki etkiler de giderek derinleşiyor. Uluslararası toplum ise yaşanan gelişmelere duyarsız kalmamaya çalışıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.