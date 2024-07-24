İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Sonuçlarında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesimlerine yönelik yürüttüğü operasyonlar sonucunda 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Nasır Hastanesi'nden alınan bilgilere göre,

Han Yunus'taki Saldırılar

İsrail'in Han Yunus kentinde gerçekleştirdiği hava saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti. Hastaneye getirilen cenazelerin yanı sıra, bölgedeki görgü tanıkları, İsrail topçusu tarafından gerçekleştirilen bombardımanların devam ettiğini bildirdi.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Yıkım

Ayrıca, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Saydam ailesine ait bir evin bombalanması sonucunda bir çocuk hayatını kaybetti. Tüm kayıpların ardından küçük çocuğun cenazesi Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü.

İnsan Kaybı Sayısı Artıyor

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, resmi rakamlara göre toplam 39,145 Filistinli yaşamını yitirirken, bunların arasında 16,172'si çocuk ve 10,798'i kadın.

Ayrıca, 90,257 kişi yaralanmış durumda. Enkaz altında daha fazla kaybın olabileceği belirtilirken, sivil altyapının hedef alındığı ve bu durumun halk sağlığı ile güvenliğini tehdit ettiği vurgulanıyor.