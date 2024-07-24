Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Sonuçlarında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 18:02
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 18:02
İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Sonuçlarında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesimlerine yönelik yürüttüğü operasyonlar sonucunda 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Nasır Hastanesi'nden alınan bilgilere göre,

Han Yunus'taki Saldırılar

İsrail'in Han Yunus kentinde gerçekleştirdiği hava saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti. Hastaneye getirilen cenazelerin yanı sıra, bölgedeki görgü tanıkları, İsrail topçusu tarafından gerçekleştirilen bombardımanların devam ettiğini bildirdi.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Yıkım

Ayrıca, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Saydam ailesine ait bir evin bombalanması sonucunda bir çocuk hayatını kaybetti. Tüm kayıpların ardından küçük çocuğun cenazesi Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü.

İnsan Kaybı Sayısı Artıyor

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, resmi rakamlara göre toplam 39,145 Filistinli yaşamını yitirirken, bunların arasında 16,172'si çocuk ve 10,798'i kadın.

Ayrıca, 90,257 kişi yaralanmış durumda. Enkaz altında daha fazla kaybın olabileceği belirtilirken, sivil altyapının hedef alındığı ve bu durumun halk sağlığı ile güvenliğini tehdit ettiği vurgulanıyor.

İLGİLİ HABERLER

iPhone 11 kullananlara kötü haber! Herkes Android'e geçmek isteyecek!

Belediyeye yüksek maaşlı personel alımı! İlkokul, lise, lisans mezunları dikkat!

Cep dolduran kampanya başladı! Tek sefere mahsus 18.000 TL ödenecek!

Kimse beklemiyordu! Ankara'da toplu taşıma ücretlerine kallavi zam: İşte güncel fiyatlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Belediyeye yüksek maaşlı personel alımı! İlkokul, lise, lisans mezunları dikkat!

Nüfus müdürlükleri doldu taştı! Tüm Türkiye'de ücretsiz oldu!

KPSS şartsız personel alımı! Merkez Bankası yeni personellerini arıyor!

YÖK Atlas Tercih Robotu ile üniversite tercihlerinizi doğru ve kolay yapın!

E-devlet’te yenilik: Sigorta eksper raporları artık her an elinizin altında!

Yerli üretim yeni Renault Duster'dan şaşırtıcı fiyatlar! Motor seçenekleri büyük ilgi görüyor

Cep dolduran kampanya başladı! Tek sefere mahsus 18.000 TL ödenecek!

Emekli maaşı artışı bankaların promosyon savaşını tetikledi! 24 Bin TL'ye ulaşan tutarlar neyin nesi?

Kimse beklemiyordu! Ankara'da toplu taşıma ücretlerine kallavi zam: İşte güncel fiyatlar

iPhone 11 kullananlara kötü haber! Herkes Android'e geçmek isteyecek!

Üşütmek isteyen 26 Temmuz'da Bim'e koşsun yeni kule tipi vantilatör satışta!

A101’de ücretsiz alışveriş için fırsat! Hediye çeki kampanyası başladı!