İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Sonucu 12 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordu Saldırıları Gazze'de Can Almaya Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, saldırıların özellikle kuzeyde yoğunlaştığını bildirdi. Özellikle Cibaliya Beldesi Hedefte

Cibaliya beldesinde, "Azzam" ailesine ait bir evin hedef alınması sonucunda 5 kişinin cesedine ulaşıldığı ifade edildi. Sivil savunma ekipleri, enkaz altında kalanların bulunması için arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Güneydeki Saldırılarda Kayıplar Artıyor

Gazze'nin güneyinde es-Selasini Caddesi'nde bulunan "el-Haddad" ailesine ait eve yapılan bombardımanda bir kadın ve iki çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi. Bu alanda da kayıpların tespit edilmesi için zorluklar yaşandığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Refah kentinde bir saldırı gerçekleştirerek iki Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Çocuklar ve Kadınlar En Fazla Etkilenenler

Gazze'nin Orta Kesimlerinde, Nuseyrat Mülteci Kampı'nın kuzey bölümünde, İsrail'e ait dronlar tarafından bir grup Filistinlinin hedef alındığı, bu saldırıda birçok çocuğun yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana süregelen saldırıları sonucunda en az 41,272 Filistinli yaşamını yitirdi; bunların 16,795'i çocuk ve 11,378'i kadın. Aynı zaman diliminde 95,551 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce kişinin olduğu ve sivil altyapının tahrip olduğu kaydedildi.