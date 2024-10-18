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İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Sonucunda 9 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli yaşamını yitirdi, iletişim hizmetleri kesildi.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 22:03
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 22:03
İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Sonucunda 9 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik hava saldırıları düzenleyerek 9 Filistinlinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Filistin haber ajansı WAFA'nın aktardığı bilgilere göre, saldırıların odak noktaları arasında Gazze kenti ile Cibaliya Mülteci Kampı yer aldı.

Alevlenen Gerilim ve İnsansız Hava Aracı Saldırısı

Gazze'nin kuzeybatısındaki En-Nasr Mahallesi'nde bir grubun hedef alındığı insansız hava aracı (İHA) saldırısında 4 Filistinli yaşamını yitirdi, bazı vatandaşlar da yaralandı. Ayrıca, Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Tel ez-Zater Mahallesi civarındaki El-Avde Hastanesi yakınlarına yapılan bir başka saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Cibaliya'da bir evin hedef alındığı saldırıda ise 3 Filistinli yaşamını yitirdi ve 2 kişi yaralandı.

İletişim Hizmetlerinin Kesilmesi

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve Gazze kentinin çeşitli bölgelerinde internet ve iletişim hizmetleri kesilmiş durumda. Hamas, bu durumu, İsrail’in Gazze'nin kuzeyinde iletişim ve internet hizmetlerini keserek Filistinlileri dış dünyadan izole etmeyi, göçe zorlamayı ve sürekli işlenen soykırımla ilgili gerçekleri gizlemeyi amaçladığı şeklinde değerlendirdi.

14 Günlük Süreçte Yoğun Saldırılar

İsrail ordusu son 14 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun bölgelerine yoğun kara ve hava saldırıları düzenlemekte. Bölgede insani durumu daha da zorlaştıran bu saldırılar, orada yaşayanların hayatlarını ciddi şekilde tehdit ediyor.

Harekete geçen İsrail askerleri, bölgeye giriş çıkışları engelleyerek, hareket eden her şeyi hedef alıyor. Bu durum, Gazze'deki insani kriz ve sivil yaşamın zorlaşmasına neden olmaktadır.

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