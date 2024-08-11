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İsrail'in Gazze'ye Saldırıları ve Olimpiyat Güncellemeleri

İsrail-Gazze çatışması sürerken, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcularımız mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 09:00
İsrail'in Gazze'ye Saldırıları ve Olimpiyat Güncellemeleri

GÜNDEM / 11 Ağustos 2024

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

  • İsrail'in Gazze Şeridi üzerindeki saldırıları mercek altına alınırken, İsrail-Lübnan sınırında gerginlikler devam etmekte. (Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

  • Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın son gününde, İlke Özyüksel Mihrioğlu, modern pentatlonda kadınlar finalinde yer alacak; Yasemin Adar Yiğit ise güreşte 76 kiloda repesaj mücadelesine çıkacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporcuların performanslarını yerinden izleyecek. Kapanış töreni, Stade de France'ta gerçekleştirilecek. (Paris/12.00/12.50/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  • Trendyol Süper Lig'in açılış haftası, Net Global Sivasspor- Trabzonspor, Corendon Alanyaspor- Eyüpspor ve Samsunspor- Beşiktaş karşılaşmalarıyla devam edecek. (Sivas/19.15/Antalya/Samsun/21.45) (Fotoğraflı)
  • Trendyol 1. Lig de ilk haftasında, Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK, Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK, Fatih Karagümrük-Amed Sportif Faaliyetler ve MKE Ankaragücü-Şanlıurfaspor maçları koşulacak. (Balıkesir/17.00/Bolu/İstanbul/19.15/Ankara/21.45) (Fotoğraflı)
  • Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 7. ayak yarışlarına Portekiz'de devam ediyor. İkinci gününde süperpole ve ikinci yarış yapılacak. (Portimao/16.45/20.00)

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