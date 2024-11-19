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İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 1000'den Fazla Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 1000'den fazla sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 21:16
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 21:16
İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 1000'den Fazla Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 1000'den fazla sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini duyurdu. Açıklamada, saldırılarda sağlık alanında yaşanan kayıplara dair detaylar paylaşıldı.

Hastaneler Hedef Alınıyor

Bakanlığın hastanelerden sorumlu genel müdürü Mervan Hims, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'deki tüm illerde sağlık sistemini hedef alarak hastaneleri ve sağlık merkezlerini yıktığını belirtti. Hims, “Şu ana kadar Gazze Şeridi'nde 1000'den fazla doktor, hemşire ve sağlık personeli öldürüldü” ifadesini kullandı.

Muhammed Yusuf Neccar Hastanesi Vuruldu

Hims, dün Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesinde yaklaşık 300 bin kişiye sağlık hizmeti sunan Muhammed Yusuf Neccar Hastanesi'nin vurulduğunu ve hastanenin tamamen yıkıldığını aktardı. Ayrıca, birkaç saat önce Kemal Advan Hastanesi'nin de hedef alındığını ve burada görevli olan Hüsam Ebu Safiyye'nin ofisinin ağır silahlarla vurulduğunu belirtti.

Doktorların Aileleri Hedef Alınıyor

Hims, İsrail'in doktorların ailelerini de hedef aldığını vurgulayarak, “Kemal Advan Hastanesi'nde çalışan iki doktor, saldırıda hayatını kaybeden yakınlarının cenazelerini hastanede karşıladı” dedi. Bu durumu insanlığı utandıracak bir suç olarak nitelendiren Hims, uluslararası topluma bir kez daha çağrıda bulundu.

Uluslararası Toplumdan Destek Çağrısı

Mervan Hims, uluslararası toplum, kurum ve kuruluşlara, “Filistin halkına yönelik saldırıların ve soykırımın durdurulması, hastanelerin korunması, sağlık ekiplerinin güvenliğinin sağlanması ve hastanelerin yeniden hizmete açılması” için somut adımlar atılması gerektiğini ifade etti. Hims, Gazze Şeridi'nin şu anda dünyada hiçbir ülkede görülmemiş bir felaketi yaşadığını ve tüm dünyayı, Gazze'deki insani ve sağlık durumunu kötüleşmeden kurtarmak için harekete geçmeye çağırdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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