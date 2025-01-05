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İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 12 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırıları sonucu 12 Filistinli yaşamını yitirdi. Yaralı sayısı ise artıyor.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 23:41
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 23:41
İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 12 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, son gerçekleşen saldırılarda 12 Filistinli hayatını kaybetti. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze'nin güneyinde bulunan Refah kentindeki insansız hava saldırısında 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Bir diğer saldırı Han Yunus kentinde düzenlendi. Bu saldırıda 4 Filistinlinin can verdiği, ayrıca, Han Yunus'taki başka bir operasyonda 2 Filistinli daha yaşamını yitirdiği bildirildi. Nusayrat Mülteci Kampı'nda, Ebu Cerbu ailesinin evine yapılan hava saldırısında da 2 Filistinli öldü.

Gazze kentinin doğusunda, Şucaiyye Mahallesi'nde gerçekleştirilen hain bir hava saldırısı sonucunda ise 1 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda, çok sayıda Filistinli de yaralandı.

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 45 bin 805 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu ölümlerin 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın olarak kaydedildi. Ayrıca, 109 bin 64 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapıya büyük zarar veriliyor.

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