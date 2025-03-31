İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 17 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında Ölü Sayısı Artıyor

İsrail ordusunun, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 17 Filistinli hayatını kaybetti. Bu saldırılar, bayram dönemindeki yaygın çatışmaların bir parçası olarak kaydedildi.

Han Yunus'ta Bombalı Saldırılar

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Han Yunus kentindeki Mikdad ailesine ait evi bombalayarak 4 Filistinlinin ölümüne neden oldu. Saldırıda birçok kişi de yaralandı.

Abasan el-Kebira bölgesindeki bir diğer saldırıda ise en-Neccar ailesine ait ev hedef alınarak 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Gece saatlerinde Han Yunus'un merkezinde gerçekleşen bir saldırıda ise Kemal Muammer isimli Filistinlinin evi bombalandı ve bu olayda 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Diğer Yörelerdeki Saldırılar

Gazze'nin orta kesiminde el-Masdar köyü de İsrail ordusunun hedefi oldu ve burada 3 Filistinli hayatını kaybetti. Kuzey Gazze'de Cibaliya bölgesinde ise İsrail savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Ayrıca, Bureyc Mülteci Kampı'ndaki okulda, UNRWA'ya bağlı yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı bir yerin bombalanması sonucu bir çocuk yaralandı.

Dün, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde gerçekleştirilen saldırılarda ise en az 33 Filistinli yaşamını yitirmişti.