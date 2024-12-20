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İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 19 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli yaşamını yitirirken, birçok kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 07:27
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 07:27
İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 19 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılar Korkunç Bilanço Oluşturdu

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Sabra Mahallesi ve Hedef Alınan Aileler

Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu Gazze’nin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde "Ebu Şeneb", "Kiyyali" ve "el-Levh" ailelerine ait evleri hedef aldı. Bu saldırı sonucu üç aileden toplam 9 kişi öldü; pek çok kişi de yaralandı.

İnsansız Hava Araçlarıyla Hedef Alma

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail'ye ait insansız hava araçları (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyinde iki motosikleti hedef alarak 3 kişinin ölümüne neden oldu.

İki Farklı Saldırıda 6 Kayıp

İsrail ordusunun Gazze kent merkezi ile Refah kentine düzenlediği iki ayrı saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı.

Daha Fazla Can Kaybı ve Yaralı

Ayrıca, İsrail'in İHA ile Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, birçok yaralı da olduğu bildirildi.

Ölü Sayısı ve Enkaz Durumu

7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda yaklaşık 45 bin 129 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu ölümler arasında 17 bin 492'si çocuk ve 11 bin 979'u kadın bulunmaktadır. Yaralı sayısı ise 107 bin 338 olarak kaydedilmektedir. Enkaz altında binlerce ölü bulunurken, halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı büyük ölçüde tahrip edilmektedir.

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