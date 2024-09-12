İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 25 Filistinli Can Verdi

Güncel Bilgiler: Gazze'de Saldırılar Devam Ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine gerçekleştirdiği hava saldırılarında 25 Filistinli hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırıların Detayları

AA muhabirinin El-Ehli Baptist Hastanesi yetkililerinden aldığı verilere göre, bir İHA'nın Gazze'nin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde düzenlediği saldırı sonucunda 2 kişi öldü, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ayrıca, Gazze'nin batısında bulunan Nasr Mahallesi'ne yapılan saldırıda 4 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi yaralandı.

Çocukların Hayatı da Kaybedildi

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Zeytun Mahallesi'nde gerçekleşen bir saldırıda 2 çocuğun da bulunduğu 5 kişinin can verdiğini açıkladı. Ayrıca, Cebaliya kampında Sıyam ailesine ait bir evin vurulması sonucunda 3 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

İleri Saldırılar

Görgü tanıklarına göre, İsrail topçu birlikleri Gazze'nin güneyindeki Sabra Mahallesi'ni hedef alırken, askeri botlar da güneybatı sahillere yönelik saldırılar düzenledi.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki tahliye edilmiş bir evin bombalanması sonrası ölen veya yaralanan olmadı. Ayrıca, Refah şehrinde gerçekleştirilen başka bir saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin Sivil Savunma ekipleri, Zuhur Mahallesi'nde saldırıya uğrayan bir bina içinde 4 kişinin cenazelerine ulaştı. Harabeye dönen kentin batısında patlama sesleri de duyulmakta.

Son olarak, Han Yunus kentinin doğusundaki hava saldırısında 4 Filistinli daha yaşamını yitirdi. Saldırılar ve kayıpların sayısı artarken, bölgedeki gerginlik devam ediyor.