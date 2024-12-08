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İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 3 Filistinli yaşamını yitirdi, 44 binin üzerinde ölü kaydedildi.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 21:24
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 21:24
İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik artan saldırıları sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Yerel kaynaklar, AA'ya verdiği bilgide İsrail ordusunun Gazze kenti ve Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırılar düzenlediğini duyurdu.

İHA Saldırısı ve Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Kayıplar

Gazze kentine gerçekleştirilen İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırısında bir Filistinli hayatını kaybederken, cenazesi El-Ehli Baptist Hastanesine getirildi. Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda ise 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu saldırılarda çok sayıda Filistinlinin de yaralandığı bildirildi.

Felaket Boyutunda Kayıplar ve Sivil Altyapıya Zarar

İsrail'in 7 Ekim tarihinden itibaren gerçekleştirdiği saldırılarda bilanço giderek ağırlaşıyor. Yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere toplamda 44 bin 708 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, 106 bin 50 kişi yaralandı.

Halkın güvenli sığınak aradığı süreçte, hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınması nedeniyle sivil altyapının büyük zarar gördüğü bildiriliyor. Enkaz altında halen binlerce ölü bulunduğu tahmin ediliyor.

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