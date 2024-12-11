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İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı bulunuyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 16:19
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 16:19
İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerine gerçekleştirdiği hava saldırılarında toplam 4 Filistinli hayatını kaybetti. Sağlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Gazze kentinin kuzeybatısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde, Şanti Ailesi'ne ait bir ev hedef alındı. Bu saldırıda aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, bombalanan evin enkazında halen arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin güneybatısında da İsrail ordusu, sivillerden oluşan bir grubu hedef aldı ve bu saldırıda 2 Filistinli daha hayatını kaybetti.

Saldırıların Bilançosu Ağırlık Kazanıyor

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 44 bin 805 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu ölümler arasında 17 bin 492 çocuk ve 11 bin 979 kadın bulunuyor. Ayrıca 106 bin 257 kişi de yaralandı. Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

Sivillerin sığındığı hastaneler ve eğitim kurumlarının da hedef alındığı saldırılar, sivil altyapının tahrip olmasına neden oluyor.

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