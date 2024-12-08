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İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'deki hava saldırılarında, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 10:50
İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırıları Sürüyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda iki çocuk, iki kadın olmak üzere 6 Filistinli yaşamını yitirdi. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Deyr Belah'ın güneybatısında yer alan Meşaale bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadır, İsrail tarafından bombalandı. Bu saldırıda ikisi çocuk, biri kadın olmak üzere 5 Filistinli hayatını kaybetti; çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Kentinde Hava Saldırısı

Gazze kentinde ise İsrail ordusu, "Gafri" ailesine ait eve helikopterle hava saldırısı düzenledi. Bombardımanda bir Filistinli kadın hayatını kaybederken, yine çok sayıda kişi yaralandı.

Şiddetli Çatışmalar Devam Ediyor

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail askerleri Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi çevresinde ve üniversite bölgesinde işaret fişeği attı. Gazze kentinin kuzeyi ile kuzeybatısındaki Tevvam ve Saftavi bölgelerinde konuşlanan İsrail güçleri, Filistinlilerin evlerine yoğun şekilde ateş açtı. Bunun yanı sıra, İsrail savaş uçağı Kerame bölgesi çevresini füzeyle hedef aldı.

Beyt Lahiya'da Saldırılar Artıyor

Beyt Lahiya beldesinde de İsrail savaş uçakları ardı ardına saldırılar düzenlerken, karadan da topçu atışları gerçekleştirildi. Beyt Lahiya'daki Cemıyye Tatvir bölgesindeki evler kundaklandı. Ayrıca, İsrail ordusu Cibaliya bölgesinin batı bölgelerinde yoğun şekilde ateş açarak, Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki evleri havaya uçurdu.

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