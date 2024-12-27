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İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze ve Refah’a düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 09:13
İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Sürüyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne düzenlediği son saldırılarda en az 6 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin resmi ajansı WAFA tarafından yayımlanan habere göre, sabah saatlerinde Gazze'nin kuzeyindeki Şucaiyye Mahallesi'nde bir evi bombalayan İsrail güçleri, en az 4 kişinin ölümüne neden oldu.

İsrail’in Sidra bölgesinde gerçekleştirdiği bir diğer saldırıda ise bir kız çocuğu yaşamını yitirdi. Ayrıca, güneyde bulunan Refah şehrinin Nasır Mahallesi'nde düzenlenen bir saldırıda bir kadın da öldürüldü.

Ölü ve Yaralı Sayısı Artıyor

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda toplamda 45,399 Filistinli'nin öldüğü, 107,940 kişinin yaralandığı bildirilmekte. Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğuna dair bilgiler var.

Yardım kuruluşları, halkın sığındığı hastanelerin ve eğitim kurumlarının da hedef alındığını ve bu durumun sivil altyapının tahrip olmasına neden olduğunu belirtiyor.

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