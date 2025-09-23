İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

Yayın Tarihi: 23.09.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 11:16
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli yaşamını yitirdi. Hastane kaynakları ve görgü tanıkları, saldırılarda hedef alınanların arasında siviller, yerinden edilenlerin sığındığı çadırlar, araçlar ve binaların bulunduğunu aktardı.

Ömer el-Muhtar Caddesi — Haccac Apartmanı

Gazze kent merkezindeki Ömer el-Muhtar Caddesinde Haccac apartmanına düzenlenen hava saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yetkililer, saldırıda enkaz altında kayıp onlarca kişi olduğunu bildiriyor.

Şatii Mülteci Kampı'nda Çoklu Vurular

Kentin batısındaki Şatii Mülteci Kampı'nda bir eve yapılan bombardımanda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu. Aynı kampta başka bir eve düzenlenen hava saldırısında ise çok sayıda Filistinli yaralandı ve enkaz altında kaldı.

İsrail ordusunun Şatii Mülteci Kampı'na hava saldırıları düzenlediği sırada, aynı zamanda karadan ve denizden kuzey bölgelerini de bombaladığı bildirildi.

Kentin Diğer Bölgelerinde Saldırılar

İsrail güçleri, Gazze kentinin batısında Kudüs Açık Üniversitesi çevresi ve Meznar kavşağına şiddetli saldırılar gerçekleştirdi. Kentin güneyinde yer alan Tel el-Hava ve Sabra mahallelerinde ise İHA'larla yapılan patlayıcı yüklü saldırılar sonucu büyük yıkım meydana geldi.

Ayrıca İsrail topçu birlikleri Megazi Mülteci Kampı'nın doğusunu ve Han Yunus kent merkezini bombaladı.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardıkları doğrultusunda, bölgede arama-kurtarma ve tıbbi müdahale çalışmaları kritik önem taşıyor.

