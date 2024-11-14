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İsrail’in Gazze’ye Saldırılarında 7 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılar sonucunda 7 kişi hayatını kaybederken, yaralı sayısı da artmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:45
İsrail’in Gazze’ye Saldırılarında 7 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail’in Gazze Şeridi'ndeki Acı Gelişmeler

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerine yönelik düzenlediği saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Cibaliya Mülteci Kampı’na yapılan yoğun saldırılarda iki çocuk da dahil olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca, bu saldırılarda birçok kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Beyt Lahiya'daki Patlamalar

Beyt Lahiya’da düzenlenen bir başka saldırı, büyük patlamalara neden oldu. Bu saldırı sonucu bir Filistinli yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde Kaybı Artıyor

İsrail’in Gazze'nin Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda ise 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırıların Bilançosu

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 43 bin 712 Filistinli hayatını kaybetti. Bu sayının 17 bin 210’unun çocuk ve 11 bin 742’sinin kadın olduğu bildiriliyor. Ayrıca, 103 bin 258 kişi yaralandı.

Öte yandan, enkaz altında hala binlerce ölü olduğu ve halkın sığındığı hastane ile eğitim kurumlarının da hedef alındığı için sivil altyapının tahrip edildiği belirtiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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