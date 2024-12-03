İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 7 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği hava saldırıları, bölgedeki sivil halkı derinden etkiledi. Saldırılarda en az 7 kişi yaşamını yitirdi ve çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA), Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Beyt Lahiya beldesinde Kenan kavşağı yakınında sivilleri hedef aldı. Bu saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı.

Bununla birlikte, İsrail ordusunun Beyt Lahiya'da, sivillerin sığındığı bir okulun yakınlarına hava saldırısı düzenlemesi sonucu 2 kişi daha yaşamını yitirdi. Saldırılar, Beyt Lahiya ve Cibaliya bölgelerinde de sivillere ait bazı binaların vurulmasıyla devam etti.

Gazze'nin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezi yakınında El-Caruşe ailesine ait evin bombalandığı belirtildi. Bu saldırıda ölen, yaralanan ve enkaz altında kalanlar olduğu ifade edildi.

Ayrıca, sağlık kaynaklarından gelen bilgilere göre, birkaç hafta önce Eş-Şati Mülteci Kampında Ebu Asi okuluna düzenlenen saldırıda yaralanan bir kadın yaşamını yitirdi. Gazze'nin güneyindeki sağlık kuruluşları, Refah kentinin En-Nasr beldesine yönelik bir saldırıda hayatını kaybeden 1 kişi ve yaralanan 2 kişinin Han Yunus'taki Gazze-Avrupa Hastanesi'ne nakledildiğini bildirdi.

Sivil savunma ekipleri, ayrıca İsrail'e ait savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde bir eve düzenlediği saldırıda yaralanmaların olduğunu kaydetti. Bunun yanı sıra, Refah kentinin doğusunda El-Cenine Mahallesi'nde sivillere ait bazı binalar da havaya uçuruldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.