İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 8 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirilen hava saldırılarında ikisi çocuk 8 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Gazze Avrupa Hastanesi'nden alınan bilgilere göre, Refah kentindeki Nasr beldesinde bir evin hedef alındığı saldırıda bir baba ve kızı olay yerinde hayatını kaybederken, yaralananların sayısı da arttı.

Ayrıca, Aksa Şehitleri Hastanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Deyr el-Belah kentinde yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı çadıra ve eve düzenlenen saldırıda biri çocuk, biri kadın olmak üzere 4 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail insansız hava araçlarının Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ni hedef alması sonucunda ise 2 Filistinli daha hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Gazze'nin kuzeybatısındaki Saftavi bölgesinden açılan ateş, Cibaliya Mülteci Kampı, Beyt Lahiya ve Radi Caddesi'nde topçu saldırılarına yol açtı. Özellikle Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi yakınlarındaki bir binanın hedef alınmasıyla çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail'in Gazze'yi İşgali ve Saldırılar

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından başlatılan kapsamlı bir saldırının ardından hız kesmeden devam etti. Hamas, bu saldırıyı "Filistinlilere ve kutsal değerlere yönelik ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle gerçekleştirdi.

İsrail yönetimi, 7 Ekim tarihli saldırılarda 1200 İsrail vatandaşının ölü, 5 bin 132 kişinin de yaralı olduğunu bildirdi. Öte yandan, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda yaklaşık 43 bin 736 Filistinli yaşamını yitirirken, 103 bin 370 kişi yaralandı. Bu ölümler arasında 17 bin 210'si çocuk, 11 bin 742'si kadın olarak kaydedilip, altlarında hala binlerce ölü olduğu bildirilmektedir.

Sivil altyapının da hedef alındığı saldırılarda hastane ve eğitim kurumlarının yıkımına uğraması halk için durumu daha da zorlaştırıyor. İsrail ordusunun açıklamalarına göre, 7 Ekim'den bu yana 373’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 793 askerinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Son olarak, çatışmalara 24 Kasım 2023'te verilen ve daha sonra uzatılan "insani ara" çerçevesinde 81 İsrailli ve 240 Filistinli karşılıklı olarak serbest bırakıldı. Ancak İsrail, halen binlerce Filistinliyi alıkoymaya ve hapsetmeye devam ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ise bu süreçte 167’si çocuk olmak üzere 783 Filistinli, İsrail askerlerinin ve toprak gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucunda yaşamını yitirmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.