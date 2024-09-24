DOLAR
34,14 0%
EURO
38,02 -0,07%
ALTIN
2.881,78 0,07%
BITCOIN
2.166.934,58 -0,14%

İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 9 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 9 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 13:40
İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 9 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucunda 9 Filistinli hayatını kaybetti. Bu durum, bölgedeki gerilimin artmasına neden oluyor.

Yaralılar ve Hayatını Kaybedenler

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerine ait bir insansız hava aracının Han Yunus kentinin güneydoğusundaki Kayzan Neccar bölgesinde bir evi hedef aldığı ve enkazdan 5 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını bildirildi. Ayrıca, bu saldırıda 10'dan fazla kişi yaralandı.

Han Yunus'un merkezinde yer alan Şeyh Nasır Tahliyye bölgesinde de bir başka evin bombalanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti ve 5 kişi yaralandı. Deyr Belah bölgesinde sivil bir araca yapılan saldırıda ise 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu Megazi girişinde ve Gazze'nin güney bölgelerinde birçok evi havaya uçurdu. Bölgeden duyulan patlama sesleri endişe verici bir tablo oluşturdu.

Toplu Saldırılar ve Bombardımanlar

Zeytun Mahallesi güney ve doğusu ile üniversite bölgesi çevresindeki birçok konutun İsrail topçusu tarafından hedef alındığı kaydedildi. Ayrıca, Gazze'nin güneybatısındaki bölgelere de helikopterle saldırılar düzenlendi.

İsrail ordusu, Refah'ın kuzeybatısındaki noktaları askeri top atışları ile hedef alarak saldırılarını sürdürdü. O tarihten bu yana gerçekleştirilen saldırılarda 41 bin 467 Filistinli hayatını kaybederken, 95 bin 921 kişi de yaralandı. Ölenlerin arasında 16 bin 795 çocuk ve 11 bin 378 kadın bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Sabah sabah yeni zam açıklandı! Yüzde 64 zam onayı ile asgari ücreti 38.500 TL oldu

1 milyon TL kredi akıllara zarar gelecek! Faizler 3'ten düştü, herkes akın edecek

Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarına dikkat! 2.000 TL trink yatacak

Herkes Ocak ayını bekliyordu.. Asgari ücrete 3. zam! Toplam 35 bin lira açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Ordusundan Beyrut'a Hava Saldırısı
2
Tokat'ta FETÖ Hükümlüsü Firari Yakalandı
3
Adıyaman'da FETÖ Operasyonu: 2 Gözaltı
4
Rusya'nın Stratejik Bombardıman Uçakları ABD'nin Batı Kıyısında Uçtu
5
Düzce'de Orhan Özdemir Fen Lisesi'nin Yeni Hizmet Binaları Açıldı
6
Antalya'da Koruyucu Aile Tanışma Töreni Düzenlendi
7
Yargı Reformu Strateji Belgesi ile Adaletin Güvencesi

İŞKUR Yeni TYP Personel Alımları Yayımlandı! Farklı İl ve İlçelerdeki Kaymakamlık, Belediye ve Okullara TYP Personel Alınacak

1 milyon TL kredi akıllara zarar gelecek! Faizler 3'ten düştü, herkes akın edecek

Herkes Ocak ayını bekliyordu.. Asgari ücrete 3. zam! Toplam 35 bin lira açıklandı

Elektrik, telefon, su, doğalgaz! Faturalara 2300 TL destek! Başvurana veriliyor

29 Eylül’e kadar gitmeyen 8.087 TL kaybedecek! Son 6 gün uyarı sinyali verildi

Eline attığın sepette kalacak! 16'lı 79 TL ile cepler şenlenecek

Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarına dikkat! 2.000 TL trink yatacak

Bakanlıktan dev müjde! Yüzde 60 hibe ile 500.000 TL ödeme yapılacak!

Sabah sabah yeni zam açıklandı! Yüzde 64 zam onayı ile asgari ücreti 38.500 TL oldu

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı Yapıyor! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları

Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro Max’i Geride Bıraktı

2025'te devreye girecek yeni emeklilik sistemine dair tüm detaylar