İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 9 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucunda 9 Filistinli hayatını kaybetti. Bu durum, bölgedeki gerilimin artmasına neden oluyor.

Yaralılar ve Hayatını Kaybedenler

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerine ait bir insansız hava aracının Han Yunus kentinin güneydoğusundaki Kayzan Neccar bölgesinde bir evi hedef aldığı ve enkazdan 5 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını bildirildi. Ayrıca, bu saldırıda 10'dan fazla kişi yaralandı.

Han Yunus'un merkezinde yer alan Şeyh Nasır Tahliyye bölgesinde de bir başka evin bombalanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti ve 5 kişi yaralandı. Deyr Belah bölgesinde sivil bir araca yapılan saldırıda ise 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu Megazi girişinde ve Gazze'nin güney bölgelerinde birçok evi havaya uçurdu. Bölgeden duyulan patlama sesleri endişe verici bir tablo oluşturdu.

Toplu Saldırılar ve Bombardımanlar

Zeytun Mahallesi güney ve doğusu ile üniversite bölgesi çevresindeki birçok konutun İsrail topçusu tarafından hedef alındığı kaydedildi. Ayrıca, Gazze'nin güneybatısındaki bölgelere de helikopterle saldırılar düzenlendi.

İsrail ordusu, Refah'ın kuzeybatısındaki noktaları askeri top atışları ile hedef alarak saldırılarını sürdürdü. O tarihten bu yana gerçekleştirilen saldırılarda 41 bin 467 Filistinli hayatını kaybederken, 95 bin 921 kişi de yaralandı. Ölenlerin arasında 16 bin 795 çocuk ve 11 bin 378 kadın bulunuyor.