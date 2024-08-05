İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında Can Kaybı 14'e Yükseldi

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda 14 Filistinli hayatını kaybetti.
Sağlık Kaynaklarından Alınan Bilgilere Göre
Deyr el-Belah bölgesindeki El-Matahın alanına yönelik saldırıda 8 kişinin cesedi, Mescid-i Aksa Şehitleri Hastanesi'ne taşındı.
Ez-Zeytun Mahallesi'nin güneydoğusunda, Kuveyt Bulvarı yakınlarında İsrail'in düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybetti.
Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde Artan Tansiyon
Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde daha önce yıkılan Şeyh Rıdvan Camisi'ne tekrar saldırı gerçekleştirildi.
Tel el-Heva Mahallesi'nde Sivilleri Amaçlayan Saldırı
Sivil Savunma Teşkilatı, kentin güneybatısında bulunan Tel el-Heva Mahallesi'nde 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Önceki Saldırılar ve Artan Can Kaybı
İsrail ordusu, 3 Ağustos günü Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Hamame Okulu'na düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 16 Filistinliyi öldürmüştü.