İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında Can Kaybı 49,617'ye Ulaştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar sonucunda can kaybı 49,617'ye yükseldi. Son 24 saatte hastanelere 85 ölü ve 133 yaralı getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in sürdürdüğü saldırılarla ilgili güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, yaşamını yitirenlerin sayısının 49,617 olarak belirlenmesi dışında yaralı sayısının ise 112,950'ye ulaştığı bildirildi.

Ateşkes Bozuldu, Saldırılar Yeniden Başladı

İsrail ordusu, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak 18 Mart 2023’te Gazze Şeridi’ne yeniden şiddetli saldırılar başlatmıştı.