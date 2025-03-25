İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 50 Bin'i Aştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı 50,144'e yükseldi. Son 24 saatte 62 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 14:38
İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 50 Bin'i Aştı

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli sayısı korkunç bir rakama, 50 bin 144'e yükseldi. 7 Ekim 2023'ten bu yana izlenen bu çatışmalarda, son 24 saatte 62 yeni can kaybı bildirildi.

Son Durum ve Yaralı Sayısı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir günde hastanelere 62 ölü ve 296 yaralı getirildi. Bununla birlikte, 19 Ocak'ta başlayan ve 18 Mart'tan beri devam eden saldırılarda, 792 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 1663 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Enkaz Altında Binlerce İnsan Bekliyor

7 Ekim 2023'ten itibaren, Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalar sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısı 50,144 olurken, yaralı sayısı ise 113,704'e yükselmiş durumda. Ayrıca, Gazze'deki enkaz alanlarında hâlâ binlerce insanın yaşamını yitirdiği belirtiliyor ve bu durum insani krizin boyutunu gözler önüne seriyor.

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