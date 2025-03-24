İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında Ölü Sayısı 32'yi Buldu

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Hava Saldırıları Sürüyor

Bugün sabah saatlerinden itibaren İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde şiddetli hava saldırıları düzenleyerek, en az 32 Filistinlinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere pek çok kişi de yaralandı.

Hedef Alınan Yerler

Özellikle Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde, Filistinli Ebu Hatır ailesine ait evin hedef alınması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Kentin merkezindeki yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara yapılan bombardımanda ise Ebu Semra ailesinden en az 6 kişi hayatını kaybetti.

Han Yunus'ta bir oto tamir atölyesi ve El-Attar bölgesine yapılan saldırılarda 5 kişi öldü ve çok sayıda kişi yaralandı. Ayrıca, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan çadırlara yönelik yapılan saldırılarda 9 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi ve merkezdeki El-Miğraka bölgesine yapılan saldırılarda ise 4'er kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı itibariyle saldırılarına yeniden başlamıştı.