İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında Ölü Sayısı 43 Bini Geçti

İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 14 günde 502 Filistinli hayatını kaybetti. Bu süre zarfında 1566 kişi de yaralandı.

Son Veriler ve Açıklamalar

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılara dair güncel veriler paylaştı. Genel olarak, bu saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 43 bin 665'e, yaralı sayısı ise 103 bin 76'ya yükseldi.

Katliamlar ve Sivil Altyapıya Zarar

Son 48 saat içerisinde Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen 5 ayrı katliamda 62 kişinin yaşamını yitirdiği, 147 kişinin yaralandığı kaydedildi. Yaşanan çatışmalar sonucunda halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alındığı belirtilmekte; bu durum, sivil altyapının büyük ölçüde tahrip olmasına neden olmaktadır.

Enkaz Altında Kayıplar

Halen birçok enkaz altında binlerce ölü olduğuna dair haberler gelmekte. Gazze’de durumun giderek kötüleşmesi, sivil halkın sağlık hizmetlerine erişimini de olumsuz yönde etkilemektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.