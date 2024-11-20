İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında Üç Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Gazze'nin kuzeyi ve güneyindeki saldırılarında 3 Filistinli hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeyindeki Hırbet el-Ades bölgesindeki bir okulun yakınına düzenlediği saldırıda üç Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Cibaliya Mülteci Kampı'nda Yaralanmalar Meydana Geldi

Ayrıca, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı yakınındaki El-Avde Hastanesi civarına gerçekleştirilen topçu saldırısında 3 Filistinli yaralandı. Bu olaylar, 7 Ekim 2023'te başlayan ve devam eden gerginliklerin bir parçası olarak kaydedildi.

Hamas’ın Karşılık Verdiği Saldırılar

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Mescid-i Aksa ve diğer kutsal değerlere yönelik ihlallere karşılık vermek amacıyla 7 Ekim 2023'te büyük bir saldırı gerçekleştirdi. O tarihten itibaren İsrail, 1200 İsraillinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 132 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Filistinli Kaybı ve Yaralı Sayısı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda toplamda 43 bin 985 Filistinli yaşamını yitirirken, bu ölümler arasında yaklaşık 17 bin 492 çocuk ve 11 bin 979 kadın bulunuyor. Bunun yanı sıra 104 bin 92 kişi yaralandı. Enkaz altında hâlâ binlerce insanın olduğu bildirilirken, sivil altyapının hedef alındığı belirtiliyor.

Askeri Kayıplar ve Serbest Bırakmalar

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalar neticesinde 800 askerinin öldüğünü bildirdi. Ayrıca, 24 Kasım 2023'teki insani ara ile birlikte 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakıldı. Geri kalan birçok Filistinli, hâlâ İsrail tarafından alıkonuluyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Olaylar

Öte yandan, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda 167'si çocuk olmak üzere 790 Filistinli yaşamını yitirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.