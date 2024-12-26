DOLAR
35,12 0,01%
EURO
36,67 0,17%
ALTIN
2.977,05 0,03%
BITCOIN
3.366.188,97 -0,26%

İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: 15 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında en az 15 Filistinli yaşamını yitirirken, 40 kişi enkaz altında kaldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 23:47
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 23:47
İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: 15 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısı Sonrası Can Kaybı Artıyor

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyi ve güneyinde gerçekleştirdiği hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 15 Filistinlinin hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Gazze şehrinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesinde Hethet ailesine ait eve düzenlenen saldırıda en az 13 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Özellikle yaralı sayısının yüksek olduğu ve 40 kişinin hala enkaz altında olduğu göz önünde bulundurulduğunda, durumun ciddiyeti daha da artıyor.

Güneydeki Saldırılar da Can Aldı

WAFA'nın aktardığı bilgilere göre, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Es-Sabra Mahallesinde Eslim ailesinin evine düzenlediği hava saldırısı sonucunda ise 2 Filistinli hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Saldırı sonrası enkaza düşen bir kadının cenazesinin çıkarıldığı ve 7 kişinin hala enkaz altında olduğu belirtildi.

Buna ek olarak, Israel'e ait insansız hava araçlarının azami şekilde yoğun bombardımana maruz kalan Ez-Zeytun Mahallesi'nde de vatandaşların evlerine ateş açtığı ve ordunun ise Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerindeki konut binalarını havaya uçurduğu ortaya koyuluyor.

İLGİLİ HABERLER

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hakkari'de Taşımalı Eğitime Kar Engeli
2
27 Aralık 2024 Gündemi: CHP Toplantısından Ekonomi ve Spor Gelişmelerine
3
Narin Güran Cinayeti Davasında Kritik Gelişme: Savunmalar Yapıldı
4
Filistinli Gazeteci Eymen el-Cedy, İlk Çocuğuna Kavuşmadan Hayatını Kaybetti
5
Libya STK'ları Gazze'de 'Ömer Muhtar Çadır Kenti' Kurdu
6
Amasya'da Göçmen Kaçakçılığına Tutuklama
7
Gana'nın Yeni Cumhurbaşkanı Mahama, Üç Afrika Ülkesini Ziyaret Etti

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor