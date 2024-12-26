İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: 15 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısı Sonrası Can Kaybı Artıyor

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyi ve güneyinde gerçekleştirdiği hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 15 Filistinlinin hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Gazze şehrinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesinde Hethet ailesine ait eve düzenlenen saldırıda en az 13 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Özellikle yaralı sayısının yüksek olduğu ve 40 kişinin hala enkaz altında olduğu göz önünde bulundurulduğunda, durumun ciddiyeti daha da artıyor.

Güneydeki Saldırılar da Can Aldı

WAFA'nın aktardığı bilgilere göre, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Es-Sabra Mahallesinde Eslim ailesinin evine düzenlediği hava saldırısı sonucunda ise 2 Filistinli hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Saldırı sonrası enkaza düşen bir kadının cenazesinin çıkarıldığı ve 7 kişinin hala enkaz altında olduğu belirtildi.

Buna ek olarak, Israel'e ait insansız hava araçlarının azami şekilde yoğun bombardımana maruz kalan Ez-Zeytun Mahallesi'nde de vatandaşların evlerine ateş açtığı ve ordunun ise Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerindeki konut binalarını havaya uçurduğu ortaya koyuluyor.