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İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: 2 Ölü, 23 Yaralı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 16:42
İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: 2 Ölü, 23 Yaralı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Saldırı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerine düzenlediği saldırılarda 2 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı. Sağlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'nin merkezindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nın 3. Bloğunda sivil halkın yoğun olduğu bir alanı bombaladı.

Saldırıda 2 kişinin öldüğü ve 7 kişinin yaralandığı bildirildi. Yerel sağlık kuruluşları, olayla ilgili bilgilerin hızla akmaya devam ettiğini duyurdu.

Nusayrat Mülteci Kampı'na Saldırı

El-Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda, sığınmacıların barındığı bir okulun bahçesine Quadcopter tipi dron ile saldırı düzenlediği belirtildi. Bu saldırıda 16 kişi yaralandı.

Yaralıların tedavi süreci hastanelerde devam ederken, bölgedeki gerilim yükselmeye devam ediyor.

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