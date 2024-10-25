İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: 4 Filistinli Öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Sivillere Yönelik Saldırısı

Gazze Şeridi'nin kuzey kesiminde bulunan El-Kassam Camisi yakınlarında gerçekleştirilen bir saldırıda, 4 Filistinli hayatını kaybetti. Bu olay, İsrail'in Meşru Beyt Lahiye bölgesindeki sivilleri hedef almasıyla gerçekleşti ve bölgedeki gerilimi artırdı.

Cibaliya Bölgesindeki Okul Hedef Alındı

İsrail ordusunun, savaşın getirdiği olumsuz etkilerle yerinden edilmiş kişilerin sığındığı Halime es-Suudiye Okulu'nu hedef aldığı ve bu durumda can kayıplarının meydana geldiği bildirildi.

Gazze’nin Kuzeyinde Göç ve Tahliye Planları

İsrail ordusu, 6 Ekim 2024 tarihinde, başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyindeki bölgelere kara operasyonu başlatarak, Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesine yol açtı. Bu operasyonun, İsrail medyasında "generallerin planı" olarak adlandırılan, yerleşim alanları oluşturma amacı güden bir stratejinin parçası olduğu düşünülmekte.

Ölü ve Yaralı Sayısı Artıyor

7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda yaklaşık 17 bin çocuk, 11 bin 378 kadın da dahil olmak üzere toplamda 42 bin 847 Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca, 100 bin 544 kişi yaralandı. Enkaz altında hala binlerce insanın bulunduğu bildirilmekte; halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı büyük ölçüde tahrip ediliyor.