İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: 40 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Saldırısı

Gazze Şeridi'nin kuzey kesiminde, İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen bir hava saldırısında korkunç kayıplar yaşandı. Meşru Beyt Lahiya bölgesinde bulunan beş katlı bir bina hedef alındı.

Saldırının Detayları

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, düzenlenen hava saldırısında en az 40 kişi hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre, bu olay bölgede büyük bir trajediye yol açtı.

İsrail ordusunun bombardımanı, Gazze Şeridi'nde süregelen çatışmaların bir başka acı verici örneği olarak kaydedildi.