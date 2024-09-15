İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: Beş Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'de bir ailenin evini kontrol etmek için yola çıkması sonrası İsrail'in İHA saldırısında beş kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 15:35
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 15:35
İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: Beş Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu Gazze'de Hava Saldırısı Düzenledi

Gazze Şeridi'nin kuzey bölgesinde, yerel saatle sabah saatlerinde meydana gelen olayda, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA), Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde bulunan bir grubun üzerine bomba yağdırdı.

Filistinli Aileye Yönelik Saldırı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, El-Borno ailesinden birkaç kişi, evlerini kontrol etmek üzere Zeytun Mahallesi'ndeki Salahaddin Caddesi'ne doğru hareket etti. İHA'nın saldırısına maruz kalan bu aileden beş kişi olay anında hayatını kaybetti.

Önceki Saldırılarla İlişkili Olaylar

Daha önceki gün, İsrail ordusunun yine Gazze kentinde gerçekleştirdiği bir diğer saldırıda, Zeytun Mahallesi'ndeki Zeytun Şehitleri Okulu hedef alınmış, iki çocuğun ve bir kadının da aralarında bulunduğu beş Filistinli yaşamını yitirmişti. Saldırılarda birçok kişi de yaralanmıştı.

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