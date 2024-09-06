İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırıları Devam Ediyor

Son günlerde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği hava saldırılarında 10 Filistinli yaşamını yitirdi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu, hava saldırılarını gerçekleştirdiği bölgelerin "insani ve güvenli" olduğunu savunuyor.

Ölü Sayısı Artıyor

Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında, yerinden edilen kişilerin çadırlarına yapılan saldırılarda, 2'si kadın ve 2'si çocuk olmak üzere toplam 4 Filistinli hayatını kaybetti. El-Avde Hastanesi'nden alınan bilgiye göre, saldırıda çok sayıda kişiler de yaralandı.

Evler Hedef Alındı

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, Zeytun Mahallesi'nde Yasin ailesine ait bir evin hedef alınması sonucunda 2'si çocuk 3 Filistinli hayatını kaybederken, Gazze'nin batısında Haddad ailesinin evi de vuruldu. Bu saldırıda da 3 kişinin cenazesine ulaşıldı.

Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

İlgili yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtirken, yaralıların tedavi süreci de acilen sürdürülmektedir. Filistinli yerel kaynaklar, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki hedef alınan bölgenin İsrail ordusu tarafından "insani ve güvenli" olarak tanımlanan bir alan olduğunu vurguladı.