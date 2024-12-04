DOLAR
34,75 -0,03%
EURO
36,53 0,07%
ALTIN
2.952,68 -0,04%
BITCOIN
3.334.720,14 -0,39%

İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında 4'ü çocuk 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 12:20
İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey bölgelerine yönelik yaptığı saldırılarda, 4'ü çocuk 10 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu saldırılar, sivil nüfusu hedef almasıyla dikkat çekti.

Saldırıların Ayrıntıları

Bir sağlık kaynağının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki sivillere yönelik bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırı neticesinde 5 Filistinli, yaşamını yitirdi.

Beyt Lahiya'daki Hava Saldırısı

Bunun yanı sıra, görgü tanıkları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya'da bir eve düzenlenen hava saldırısında, Cevdet ailesinden 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Saldırılar, bölgedeki etnik temizlik iddialarını gündeme getirdi.

İsrail ordusunun saldırıları, Gazze'deki sivilleri derinden etkilemeye devam ediyor. Bu olaylar, uluslararası toplumun dikkatini çekerek bölgedeki insani durumu sorgulatıyor.

İLGİLİ HABERLER

2025 Yılına Özel TEB'den 2.000 TL Yılbaşı İkramiyesi

Torba Yasa ile Emeklilik Hayallerine Yeni Adım! O Tarih Geliyor

Emekliye Yeniden Değerleme Oranı (Yüzde 43.93) zam gerekliliği açıklandı! En düşük emekli maaşı da artıyor

Engelli aylığı, SED, yaşlı aylığı... Arka plandan o zam gizli kapaklı geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop'ta Uluslararası Siyaset, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi Başladı
2
Türk Kızılay, 8 Aralık'ta Kırmızı Yelek Gönüllülük Ödüllerini Sahiplerini Buluyor
3
Çin ve Filipinler Arasında Güney Çin Denizi'nde Gerilim Yükseliyor
4
Giresun'da Elektrikli Araç Yangınına Battaniye Yöntemiyle Müdahale Tatbikatı
5
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan KKTC'ye Destek Vurgusu
6
Altun: Türkiye'nin Suriye'deki Amaçları Milli Güvenliği Sağlamak
7
BM'den Acil Ateşkes Çağrısı: Gazze'deki Filistinli Aileler Kötü Koşullarda Yaşıyor

DenizBank'tan Fatura Desteği: 750 TL'ye Kadar Cashback Fırsatı

Engelli aylığı, SED, yaşlı aylığı... Arka plandan o zam gizli kapaklı geliyor

2025 Yılına Özel TEB'den 2.000 TL Yılbaşı İkramiyesi

Akbank’tan Emeklilere 17 Aralık Müjdesi: 15.000 TL'ye Ek 2.500 TL İmkan!

Emekliye Yeniden Değerleme Oranı (Yüzde 43.93) zam gerekliliği açıklandı! En düşük emekli maaşı da artıyor

Yapı Kredi’den promosyon hamlesi! Ocak ayı tutarı 70.000 TL’ye dayandı

Torba Yasa ile Emeklilik Hayallerine Yeni Adım! O Tarih Geliyor

Aracı olan 8 Aralık tarihine dikkat etsin! 2 bin lira ödemeyene büyük ceza var

PTT emekliye kapılarını araladı! Kefil ve şart ortadan kalktı: 100.000 TL’ye kadar ödenecek

İş Bankası'ndan Ocak Promosyonu: 65.000 TL Fırsatı!

Aralık'ta kiralara tavandan zam! Yüzde 60,45 zam onaylandı

6 Ay Süreyle Aylık 1000 TL doğalgaz desteği açıklandı! Başvurular Kasım’da başladı