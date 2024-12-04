İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey bölgelerine yönelik yaptığı saldırılarda, 4'ü çocuk 10 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu saldırılar, sivil nüfusu hedef almasıyla dikkat çekti.

Saldırıların Ayrıntıları

Bir sağlık kaynağının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki sivillere yönelik bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırı neticesinde 5 Filistinli, yaşamını yitirdi.

Beyt Lahiya'daki Hava Saldırısı

Bunun yanı sıra, görgü tanıkları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya'da bir eve düzenlenen hava saldırısında, Cevdet ailesinden 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Saldırılar, bölgedeki etnik temizlik iddialarını gündeme getirdi.

İsrail ordusunun saldırıları, Gazze'deki sivilleri derinden etkilemeye devam ediyor. Bu olaylar, uluslararası toplumun dikkatini çekerek bölgedeki insani durumu sorgulatıyor.