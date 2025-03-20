İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırılarda en az 10 Filistinli yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 17:46
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 17:46
İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerinde düzenlediği saldırılarda, aralarında çocukların da bulunduğu en az 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu, Han Yunus kentinin Abasan el-Kebira beldesinde bir evi hedef aldı. Bu saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 7 Filistinli yaşamını yitirdi ve çok sayıda kişi yaralandı. Yıkılan evin enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Han Yunus'un doğusundaki Rumeyde bölgesinde İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı evde, Cihad Şahin ve eşinin yanı sıra çocukları da hayatını kaybedenler arasında yer aldı.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin Şabura bölgesinde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu Uday Ebu Umre yaşamını yitirdi. Ayrıca, İsrail ordusunun 19 Ocak'ta başlatılan ateşkesi bozarak 18 Mart itibarıyla yeniden Gazze'ye yoğun saldırılar düzenlediği ifade ediliyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in son 3 gündür sürdürdüğü saldırılarda en az 710 Filistinli yaşamını yitirdi, 900'den fazla Filistinli yaralandı. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 49 bin 617 kişinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının da 112 bin 950'ye ulaştığı bildirildi.

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